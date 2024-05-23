В Мособлдуме принят первый в РФ закон, регулирующий деятельность ОС при органах власти

В Мособлдуме принят первый в России региональный закон, регулирующий деятельность общественных советов (ОС) при органах власти. Закон устанавливает единый порядок формирования общественных советов при органах государственной власти, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Принятие документа стало во многом возможным благодаря поддержке инициативы губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Председатель Общественной палаты Московской области (ОПМО) Анатолий Торкунов отметил, что принятый закон — показатель огромного доверия со стороны власти. Это также признак максимальной зрелости и состоятельности институтов гражданского общества Подмосковья.

«Сегодня закон об общественных советах был принят в заключительном чтении. Была проделана большая работа, которая порой двигалась сложно, напряженно, но благодаря принципиальной позиции губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Юрьевича Брынцалова, нам удалось получить блестящий результат», — сказал Торкунов.

Факт принятия этого закона ясно и недвусмысленно демонстрирует стратегию лидерства региона, реализуемую губернатором. Сейчас общественные советы формируются самими ведомствами. Но принятый закон позволит ОПМО прямо влиять на процесс их формирования, активнее взаимодействовать с органами госвласти. Закон, как эталонный, будет рекомендован для принятия и в других субъектах, пояснил он.

ОС призваны усилить связь с гражданским обществом, чтобы мнения жителей максимально учитывались при принятии важных государственных решений.

Фото - © Березуцкий Клим/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Березуцкий Клим/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Березуцкий Клим/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Это еще один шаг для развития общественного контроля в регионе. Общественные советы будут помогать министерствам и ведомствам учитывать мнения и потребности людей. Как неоднократно говорил президент, необходимо развивать механизмы общественного контроля, в том числе через систему региональных общественных палат, » — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Общественники будут следить за их деятельностью, и участвовать в обсуждении проектов постановлений. Это поможет при разработке нормативных актов учитывать интересы жителей. Так гражданское общество больше вовлекается в процессы государственного управления, отметил он.

Кроме того, в Мособлдуме находится еще одна законодательная инициатива Общественной палаты — проект закона об общих принципах организации и деятельности муниципальных общественных палат, призванный создать единый механизм формирования этих институтов гражданского общества в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.