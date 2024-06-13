В Мособлдуме подвели итоги работы партобъединений ЕР в местных советах за май

На заседании фракции «Единой России» в Мособлдуме подвели итоги работы партийных объединений в местных советах в мае. Заседание прошло 13 июня под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения партии Игоря Брынцалова. Он напомнил, что в Подмосковье работает 57 фракций, в их составе — 927 депутатов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам Брынцалова, за прошедший месяц местными Советами проведено почти 12 тыс. мероприятий, их них более 2 тыс. — в рамках поддержки специальной военной операцией.

«Хочу отметить, что по-прежнему мероприятия, направленные на поддержку СВО, являются приоритетными. В мае местными отделениями региона, при активном участии депутатов, собрано 192 тонны гуманитарного груза. Кроме того, в настоящее время четверо наших коллег проходят службу по контракту непосредственно в зоне боевых действий. Это депутаты из фракций: Балашиха, Краснознаменск, Наро-Фоминский и Чехов. Еще один депутат из Люберец в мае вернулся домой и уже активно приступил к депутатским обязанностям», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России».

Брынцалов также подчеркнул, что особое внимание с начала специальной военной операции уделяется семьям бойцов.

«За прошлый месяц от родных участников СВО поступило более 3 тысяч вопросов, большинство из которых решены положительно. Основная тематика обращений касается сферы ЖКХ, а также запросов по гумгрузам для военнослужащих. Следом идут вопросы, касающиеся здравоохранения и образования, юридической и финансовой помощи», — пояснил Игорь Брынцалов.

Так, в Клину депутаты помогли родным участника специальной военной операции с ремонтом газового оборудования. В Волоколамске, Котельниках, Реутове и Химках для семей были приобретены необходимые лекарства. А в Люберцах и Можайском, Одинцовском, Пушкинском городских округах оказали помощь с получением путевок в детский лагерь.

«Еще одним важным направлением в работе фракций в местных советах является прием жителей. За май в округах было проведено свыше 800 таких встреч. Принято более 1,8 тысяч обращений, внушительная часть из которых уже решена, остальные находятся в работе», — заключил парламентарий.

Помимо этого, за полтора месяца — с 15 апреля по 31 мая, депутаты местных фракций провели более 2,2 тысяч встреч с охватом почти 3,3 тысяч первичек.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев объявил 2024 год — Годом первичек, а руководителям региональных отделений поручил уделять повышенное внимание подготовке кадров, созданию нового партийного резерва. Игорь Брынцалов, в свою очередь отметил, что в Подмосковье одно из самых крупных реготделений в стране. Оно насчитывает почти 4 тысячи первичных отделений, которые суммарно объединяют свыше 67 тысяч активных членов партии.

«В Подмосковье реализуется целый ряд мероприятий по совершенствованию работы первичных отделений, ведь именно первичное звено — основа „Единой России“. Поэтому для нас крайне важна эффективная работа и максимальная вовлеченность первичек», — резюмировал он.

В планах на июнь — работа в составе местных избирательных штабов, а также контроль благоустройства территорий городских округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.