В Мособлдуме подвели итоги работы фракций «Единой России» в местных советах депутатов за январь

Итоги работы фракций «Единой России» в местных советах депутатов за январь подвели в ходе заседания фракции в Московской областной Думе. Оно прошло под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения партии Игоря Брынцалова, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В январе 2024 года депутатами муниципальных советов было проведено свыше 11 тыс. мероприятий. По словам Игоря Брынцалова, только по линии специальной военной операции их было проведено порядка 4 тыс.

«Поддержка участников специальной военной операции и их семей всегда будет оставаться для нас приоритетом. С первого дня СВО работа по этому направлению не прекращалась ни на минуту. В январе наши местные коллеги по партии охватили своим вниманием более 7 тыс. семей, многих навестили лично. В ходе общения с семьями поступило порядка 2 тыс. вопросов, большинство из которых уже решены. Речь идёт о бытовой помощи, гуманитарной поддержке военнослужащих, а также вопросов здравоохранения, образования, ЖКХ», — пояснил Брынцалов.

Так, в Серпухове и Щелково депутатами была оказана помощь семьям в приобретении лекарств. В Люберцах и Наро-Фоминском поспособствовали с оформлением документов на земельный участок, а в Истре и Чехове помогли родным бойца с покупкой детской зимней одежды.

Игорь Брынцалов также рассказал об участии депутатов в гуманитарных миссиях «Единой России».

«Депутатский корпус в муниципалитетах собрал 241 т различных товаров и принадлежностей, которые уже направлены в зону СВО и жителям прифронтовых территорий. Например, из городского округа Домодедово передали автомобиль Нива, продукты питания, хозтовары, предметы гигиены. Ленинский закупил автомобиль УАЗ, автозапчасти и медикаменты, а Королев — 4 дизельных генератора, 12 печек для обогрева, строительные материалы и инструменты, обмундирование», — дополнил секретарь Московского областного регионального отделения.

Кроме того, в основу повседневной работы депутатов входят личные приёмы и встречи с жителями, в ходе которых собираются наказы. В январе провели порядка 1,2 тыс. таких встреч. В работу принято более 3 тыс. обращений, большинство решено положительно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.