В Мособлдуме подвели итоги работы фракций «Единая Россия»

22 мая под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова прошло заседание в Мособлдуме. На нем обсудили результаты и текущие инициативы, направленные на улучшение качества жизни жителей Подмосковья, передает пресс-служба партии.

По данным, представленным на заседании, в апреле активно шла работа над реализацией социальных программ, улучшением инфраструктуры. Особое внимание было уделено вопросам помощи военнослужащим и их семьям, благоустройству общественных пространств, жилищно-коммунального хозяйства.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», в апреле 2025 года местными Советами было проведено порядка 12 тыс. мероприятий в городских округах.

«Наиболее важным направлением в работе остается помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Так, за отчетный период коллегами было организовано более 3 тысяч таких мероприятий. Кроме того, продолжается работа в рамках программы „Успех V единстве поколений“ — за месяц депутаты муниципальных Советов провели 1,5 тысячи встреч и мероприятий. В сравнении с предыдущим месяцем, это в три раза больше», — рассказал спикер Мособлдумы.

Традиционно, не останавливается работа и по поддержке близких наших защитников. Семьям участников СВО оказывают адресную помощь разной направленности, помогая в решении юридических и финансовых вопросов, здравоохранении и образовании.

«Так, депутаты в местных Советах провели порядка 800 личных встреч, в ходе которых поступило более 2 тысяч вопросов. Из них более 80% уже решены положительно», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что продолжается и активная работа по оказанию гуманитарной помощи.

За прошлый месяц местными отделениями партии, при активном участии депутатов, собрано 253 тонны гуманитарного груза. Так, из Мытищ было отправлено в зону СВО 4 квадрокоптера, 3 системы РЭБ, продукты питания. Павлово-Посадский городской округ направил 4 автомобиля, 2 мотоцикла, 2 генератора, автозапчасти. Партийцы из Подольска отправили «за ленточку» обмундирование, хозтовары, продукты питания, предметы гигиены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.