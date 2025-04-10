В Мособлдуме подвели итоги работы депутатов фракции «Единая Россия» за март

Заседание Мособлдумы, на котором подвели итоги мартовские работы депутатов, прошло 10 апреля под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В марте 2025 года депутатами фракции было проведено порядка 900 различных мероприятий в городских округах Московской области. Среди них — более 250 мероприятий в контексте СВО, 169 мероприятий в рамках отчетной кампании, порядка 100 мероприятий по контролю реализации мероприятий госпрограмм.

«Кроме этого, первый месяц реализовывался цикл исторических мероприятий „Успех V единстве поколений“, в рамках которого прошли 26 мероприятий. В настоящее время, на местах эта работа только выстраивается и нам необходимо активно включаться. Совместно с местными отделениями партии участвовать в формировании планов, предлагать свои инициативы и форматы работы. Особенно в преддверии такой значимой даты, как 80-летие Великой Победы», — сказал Брынцалов.

Также в преддверии юбилейной даты в честь дня Победы, Игорь Брынцалов дал поручение депутатам фракции в Мособлдуме провести «Уроки мужества» в населенных пунктах Подмосковья, удостоенных почетных званий за героизм и заслуги в годы Великой Отечественной войны.

«В Московской области находятся более 40 городов, сел, деревень и поселков, которые гордо носят почетные звания. Прошу коллег, закрепленных за этими городами и населенными пунктами, встретиться с жителями, принять участие в мероприятиях нашего партийного проекта, еще раз вспомнить героическую историю городов, довести информацию до подрастающего поколения», — отметил спикер Мособлдумы.

По-прежнему, одним из важных направлений в работе депутатского корпуса, остается поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«В прошлом месяце депутатами партии было проведено 254 различных мероприятия, связанных с оказанием помощи участникам СВО, в том числе, 119 встреч с 905 семьями военнослужащих. В ходе встреч поступило 86 вопросов, которые касались материальной и социальной поддержки, здравоохранения, реабилитации. Порядка 70% — решено положительно», — подчеркнул Брынцалов.

Также, по словам Брынцалова, за отчетный период депутатским корпусом было собрано порядка 5 тонн гуманитарной помощи.

«Так, Максим Коркин оплатил транспортные расходы для доставки гумпомощи, а также перечислил средства в Благотворительный фонд и волонтерские организации.

Павел Максимович приобрел шины для а/м КАМАЗ и спецоборудование. Владимир Пекарев приобрел продукты, а также оказал материальную помощь семьям военнослужащих», — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России».

В заключение заседания, Игорь Брынцалов добавил, что активно проводилась работа и по личным приемам населения.

«Было проведено 107 личных приемов, принято в работу 717 обращений. Более половины обращений решены положительно. Это свидетельствует о том, что мы стараемся внимательно относиться к каждому запросу граждан и оперативно реагировать на их проблемы», — резюмировал Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.