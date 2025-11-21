В Мособлдуме подвели итоги готовности жилого фонда региона к зиме

С докладом о ходе подготовки МКД к зимнему периоду на заседании комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы выступил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Кравченко. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

С июня в области инспекторы министерства провели проактивные осмотры более 23 тыс. МКД. На особом контроле остаются Серебряные Пруды, Дмитровский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский, Химки.

«В рамках своей деятельности при осуществлении контрольно-надзорных функций используем в качестве инструмента профилактические и контрольно-надзорные мероприятия. Мы направили управляющим организациям свыше 6,5 тыс. предостережений, чтобы минимизировать риски зимой. Там, где эти меры оказались недостаточно эффективными, перешли к контрольно-надзорным мероприятиям, в рамках которых выдано 346 предписаний, а по 55 административным дела наложены штрафы на сумму более 45 млн рублей», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В этом году была внедрена система рейтингования управляющих организаций и их руководителей. Один из показателей — готовность жилого фонда к зиме.

Также регион впервые перешел на электронный паспорт готовности к зиме, чтобы исключить фальсификацию и отслеживать устранение нарушений в режиме онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.