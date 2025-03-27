В Мособлдуме поддержали присвоение почетного звания ученому Чернышеву

В Мособлдуме в целом поддержали ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» Сергею Леонидовичу Чернышеву — известному ученому в области аэродинамики летательных аппаратов, передает корреспондент РИАМО.

«Вся его жизнь и трудовая деятельность связаны с Московской областью. Он с отличием окончил факультет аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института. Почти полвека Сергей Леонидович работает в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Чернышев внес весомый вклад в развитие отечественной науки: он предложил новые подходы к расчету аэродинамики летательных аппаратов и занимался теорией звукового удара. Под его руководством создаются современные воздушные суда как для гражданской авиации, так и для оборонных и специальных нужд.

Ученый активно занимается наставничеством — готовит молодые кадры для предприятий оборонно-промышленного комплекса. В научном багаже Чернышева — более 270 публикаций и 28 патентов.

«Сергей Леонидович также является вице-президентом РАН, заслуженным деятелем науки Подмосковья, и, безусловно, достоин присвоения звания „Почетный гражданин Московской области“», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.