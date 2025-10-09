Мандат передали в соответствии с решением региональной Избирательной комиссии.

«Игорь Иванович — профессионал своего дела, преданный Подмосковью. Всю свою жизнь он посвятил развитию педагогики в нашем регионе. Он работал учителем истории, директором нескольких подмосковных школ. Имеет опыт работы и в представительном органе власти. С 2023 года занимал должность председателя Совета депутатов муниципального округа Истра», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также поздравил Игоря Власова, пожелал успехов в работе и вручил ему нагрудный знак депутата Московской областной Думы.

Справочно:

Власов Игорь Иванович в 1991 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени областной педагогический институт им. Н. К. Крупской. В настоящий момент занимает должность директора в истринской школе имени А. П. Чехова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что трансформация в управлении — важный процесс, который позволяет действовать эффективно, избегая бюрократии и сохраняя конкурентность.

«Я хочу также анонсировать то, что мы ведем большую работу на региональном уровне по трансформации. И региональные, муниципальные трансформационные проекты вшиты в нашу работу. <…> Делаем мы это <…>, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы убрать лишнюю волокиту, неудобства, бюрократию избыточную. Все это возможно, когда каждый проект сопровождает министр, тот, кто отвечает за то или иное направление», — отметил Воробьев.

