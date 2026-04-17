Подольские школьники познакомились с очисткой воды на очистных сооружениях

Учащиеся 9 класса школы № 30 Подольска посетили очистные сооружения Подольского водоканала. Экскурсию для них провела главный технолог предприятия, проработавшая в системе водоканала более 30 лет, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Наши водоканалы всегда с радостью принимают школьников и студентов. У нас есть что показать и чем поделиться — большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Школьники побывали в здании блока механической очистки, песколовках, первичных отстойниках и диспетчерском пункте, а основные этапы очистки наблюдали со специальной смотровой площадки.

Знакомство началось с блока решеток, куда поступают неочищенные сточные воды. Затем ребята посетили центральную диспетчерскую, откуда ведется круглосуточное управление всеми технологическими процессами.

Очистные сооружения Подольска рассчитаны на прием 150 тысяч кубометров стоков в сутки и обеспечивают механическую и биологическую очистку, а также обезвоживание осадка. Школьникам подробно рассказали о последовательности этапов обработки сточных вод и принципах работы комплекса.

В настоящее время Подольский водоканал продолжает реализацию инвестиционной программы, на нем ведется подготовка к установке двух новых декантеров для обезвоживания осадка. Новое оборудование повысит эффективность очистки и надежность работы сооружений.

Особое внимание на экскурсии уделили экологии: очистные сооружения работают по принципу максимального использования ресурсов, а все процессы направлены на безопасную очистку стоков и минимизацию воздействия на окружающую среду.

В рамках посещения очистных сооружений ребятам также напомнили о правилах пользования канализацией: сброс посторонних предметов в унитаз категорически запрещен и может привести к нарушениям в работе системы водоотведения.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.