В Москве заработали «белые списки»
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
В центре столицы начали работать сервисы «Яндекса», VK и «Госуслуги», передает корреспондент РИАМО.
В частности, функционируют «Яндекс.Go», «Яндекс.Карты» и навигатор.
Источники «Коммерсанта» утверждают, что ранее система работала с перебоями или не функционировала совсем. Но сейчас она вероятно заработала «полноценно».
При этом в некоторых районах города система до сих пор не работает или работает частично.
