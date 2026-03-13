В Москве заработали «белые списки»

В частности, функционируют «Яндекс.Go», «Яндекс.Карты» и навигатор.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что ранее система работала с перебоями или не функционировала совсем. Но сейчас она вероятно заработала «полноценно».

При этом в некоторых районах города система до сих пор не работает или работает частично.

