В Москве запретили сайты с порно в мусульманской одежде
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Преображенский суд Москвы вынес решение о блокировке трех интернет-ресурсов для взрослых, на которых демонстрировались интимные видеозаписи с использованием исламской религиозной символики. Об этом сообщает Mash.
Поводом для разбирательства стали результаты проверки, проведенной сотрудниками Преображенской межрайонной прокуратуры. Надзорное ведомство выявило на указанных платформах контент с участием девушек в традиционных мусульманских одеяниях.
На одной из страниц демонстрировался ролик интимного характера с участием чешского фотографа. На другой площадке под видеоматериалы с арабскими женщинами был выделен отдельный тематический раздел.
Представители прокуратуры указали, что подобный контент оскорбляет чувства верующих и направлен на осквернение ислама. Дополнительным фактором послужило то, что доступ к материалам предоставлялся всем желающим в открытом доступе без предварительной регистрации и возрастных фильтров.
Суд поддержал иск, признав информацию запрещенной к распространению. После этого постановление направят в Роскомнадзор для внесения сетевых адресов в реестр запрещенных сайтов.
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