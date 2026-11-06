В Москве запретили сайты с порно в мусульманской одежде

Преображенский суд Москвы вынес решение о блокировке трех интернет-ресурсов для взрослых, на которых демонстрировались интимные видеозаписи с использованием исламской религиозной символики. Об этом сообщает Mash .

Поводом для разбирательства стали результаты проверки, проведенной сотрудниками Преображенской межрайонной прокуратуры. Надзорное ведомство выявило на указанных платформах контент с участием девушек в традиционных мусульманских одеяниях.

На одной из страниц демонстрировался ролик интимного характера с участием чешского фотографа. На другой площадке под видеоматериалы с арабскими женщинами был выделен отдельный тематический раздел.

Представители прокуратуры указали, что подобный контент оскорбляет чувства верующих и направлен на осквернение ислама. Дополнительным фактором послужило то, что доступ к материалам предоставлялся всем желающим в открытом доступе без предварительной регистрации и возрастных фильтров.

Суд поддержал иск, признав информацию запрещенной к распространению. После этого постановление направят в Роскомнадзор для внесения сетевых адресов в реестр запрещенных сайтов.

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