В Москве закончилась инаугурация президента России Владимира Путина

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Церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ завершилась в столице, она проходила в Кремле. Путин ранее официально вступил в должность президента, это его пятый срок на данном посту.

Путин отправился в Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит благодарственный молебен.

Ранее Путин после принесения присяги вышел на Соборную площадь для смотра Президентского полка. Глава государства поздравил полк с 88-й годовщиной образования.

Во время своей речи на церемонии глава государства назвал ключевым приоритетом для России народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций.