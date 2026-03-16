В Москве зафиксирован абсолютный суточный рекорд тепла

В Москве в воскресенье, 15 марта, зафиксирован абсолютный суточный рекорд тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

«… в Москве точное значение нового рекорда максимальной температуры воздуха для 15 марта теперь составляет плюс 10,5 градуса», — отметил он.

Синоптик отметил, что высока вероятность обновления температурного рекорда высока в столице и в понедельник, 16 марта.

На фоне высокой температуры воздуха и большого снежного покрова прошлой зимой, ситуация с паводками в России спокойная. Реки находятся в разном состоянии, сообщил ранее в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.