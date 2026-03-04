В Москве задержали участницу «Съезда народных депутатов»* Галину Фильченко

сегодня в 13:13

В СМИ ее называют автором «законодательных актов» о местном самоуправлении для так называемой «новой России». С задержанной работают правоохранители.

«Съезд народных депутатов»* был организован в Польше в 2022 году. Его создал экс-депутат Илья Пономарев**.

Съезд* позиционировал себя как «новое правительство России в изгнании». Прокуратура РФ решила, что цель членов организации — насильственный захват власти.

* Запрещенная террористическая организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

** Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

