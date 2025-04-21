В Москве задержали 14 мошенников, которые продавали БАДы под видом лекарств

Московские полицейские провели задержание 14 мошенников. Они создали кол-центры и под видом медицинских работников продавали нуждающимся пациентам биологически активные добавки (БАД), выдавая их за настоящие лекарства, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Задержанные рекламировали продукцию в интернете и СМИ деятельность, в рамках которой оказываются разные медуслуги. С помощью сети колл-центров задержанные обзванивали россиян, которым нужно было лечение, а затем представлялись сотрудниками медицинских учреждений.

После этого аферисты устанавливали собеседникам фейковые диагнозы, даже не проводя осмотр. В отношении жертв мошенники использовали методы психологического воздействия.

Аферисты внушали собеседникам, что им нужно принимать определенные лекарства. Затем выдавали конкретные БАД за них. При этом биологически активные добавки лечению жертв не помогали.

Против 10 аферистов выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Четверых организаторов арестовали.

В 2024 и 2025 годах суммарно против участников преступной схемы открыли 69 уголовных дел по статье о «мошенничестве в особо крупном размере» — части 4 статьи 159 УК России, и по статье 210 УК РФ — «организация преступного сообщества».