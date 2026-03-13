В Москве вырос спрос на товары для ремонта и декора

С начала марта среди жителей Москвы трафик на сайты с идеями для ремонта, подбором мебели и советами по обустройству дома вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов.

Рост интереса к ремонту традиционно приходится на весну и осень — именно в эти периоды горожане чаще совершают покупки декора, мебели и инструментов для небольших строительных работ. С началом весны москвичи заинтересовались обновлением интерьера кухни, покупая прежде всего шторы и скатерти, посуду, аромадиффузоры и баночки для специй. На втором месте по числу продаж оказались предметы для создания уюта в спальнях, на третьем — в детских комнатах. В топ также вошли предметы мебели и украшения для гостиных и прихожих.

Кроме того, почти на четверть увеличился трафик на сайты крупных строительных магазинов.

Несмотря на рост интереса к сайтам с идеями для ремонта, жители столицы стали реже пользоваться нейросетями для создания дизайн-проектов. С начала марта трафик на такие сервисы сократился на 58% относительно прошлого года.