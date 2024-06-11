В Москве вынесли приговор бывшему главному коммунальщику Минобороны

Преображенский районный суд города Москвы вынес приговор бывшему начальнику филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны Сергею Харитонову, а также его заместителю Роману Митюреву, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Харитонову назначили 9 лет колонии строгого режима и лишили его права заниматься управленческой деятельностью на 5 лет. Митюрева приговорили к 8 годам заключения и запретили заниматься управленческой деятельностью на 4 года.

Бывший представителей Минобороны признали виновными в получении взяток в особо крупном размере. Также суд взыскал в доход государства сумму полученной взятки — 30 млн рублей.

Согласно материалам дела, Харитонов и Митюрев получали взятки от гендиректора ООО «Инсистем» Александра Никишина за покровительство при заключении контракта ЦЖКУ. Его также задержали. Никишин сотрудничает со следствием и проходит как свидетель. Общая сумма взяток, полученных обвиняемыми, может составлять 65 млн рублей.