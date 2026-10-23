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В Москве выходные 24–25 октября пройдут без осадков

Общество

В столичном регионе в субботу и воскресенье, 24–25 октября, ожидается теплая и сухая погода. Днем температура достигнет +13 °C, сообщает RT.

Ночью в выходные температура в столичном регионе составит +1…+6 °C, днем — +11…+13 °C. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье будет достаточно солнца. Однако в начале ноября погода на европейской территории может резко измениться.

«Это комфортная погода для последних чисел октября. Но есть вероятность, что начало ноября преподнесет сюрприз. На европейской территории, я думаю, мы встретим резкое снижение температуры», — отметил Шувалов.

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