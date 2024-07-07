В Москве волонтеры передали 1 400 тонн груза в новые российские регионы
В столице волонтеры помогают жителям новых территорий России. Из города передали около 1 400 тонн груза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
За время работы штаба его участниками стали свыше 15 тыс. волонтеров. К акции присоединились более 61 тыс. жителей и 520 учреждений.
Волонтеры готовят к транспортировке консервы, крупы, воду, сахар, канцелярские принадлежности, хозяйственные товары. Также они заранее готовят, а потом отправляют постельные принадлежности, средства личной гигиены, индивидуальной защиты и прочее.
Флагманский штаб по сбору гуманитарной помощи находится в ресурсном центре «Мосволонтер» на Ленинградском проспекте.
Еще 13 пунктов приема начали работу в каждом городском округе, большинство из них работает каждый день с 10:00 до 19:00.