В Москве во второй раз назовут лауреатов Всероссийской премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ»

В Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил 5 марта 2025 года пройдет торжественная церемония вручения второй Всероссийской премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ», сообщает пресс-служба организаторов.

Цель и задача премии — рассказывать людям об успешных примерах вклада женщин в поддержку специальной военной операции. Кто-то из них вместе с остальными добровольцами собирает посылки для бойцов, плетет маскировочные сети, проводит патриотические мероприятия для школьников, студентов. Другие организуют и сопровождают гуманитарные конвои. Третьи дают концерты на передовой, в госпиталях и для семей участников СВО. Всех их объединяет пример, которым они вдохновляют окружающих.

Организаторами премии является Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил при поддержке Главного командования ВКС и комитет семей Воинов Отечества.

«Среди лауреатов не только матери, сестры, супруги бойцов. Среди них много неравнодушных женщин, которые всей душой переживают за земляков, страну и будущее детей. Они делают все, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались. Лауреаты премии заслуживают искреннего восхищения. Они вносят огромный вклад в наше общее дело», — рассказал председатель экспертного совета премии, председатель Центрального совета союза ветеранов Космических войск, генера-майор Владимир Байкин.

В этом году будут объявлены лауреаты в 13 номинациях, которые представят многие регионы Российской Федерации.

Гостями торжественной церемонии вручения Всероссийской премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ» станут представители органов федеральной исполнительной и законодательной власти, Минобороны России, общественных и культурных союзов.

«Чуткость и сплоченность была и остается абсолютной чертой нашего народа. Я хочу поблагодарить всех лауреатов и номинантов премии за их доброе сердце. Их каждодневный пример бескорыстной помощи военнослужащим-участникам специальной военной операции стал символом на пути к нашей общей Победе!» — поделился член экспертного совета, начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры РФ Владимир Лужбин.

В программе церемонии кроме официально-торжественного отделения предусмотрена зрелищная часть — хореографические и музыкальные номера известных коллективов и деятелей культуры Российской Федерации. А в холле будет представлена фотовыставка «Жена героя», посвященная женам, которые ждут своих мужчин-воинов, участников специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.