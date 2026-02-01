В Москве в упаковке соленой рыбы из магазина обнаружена ртуть
В Москве пара обнаружила шарики ртути в упаковке слабосоленой рыбы, купленной в магазине «Красное и Белое» в районе Внуково.
По данным издания SHOT, супруги успели съесть половину продукта, прежде чем заметили инородные металлические объекты.
На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС. Проведенные замеры показали небольшое превышение допустимых норм содержания ртути.
Продукт был изъят специалистами для дальнейшего изучения.
