В Москве в третий раз проходит масштабный ГРИЛЬФЕСТ

В год своего 35-летия радио MAXIMUM вместе с Национальной Лигой Барбекю и организаторами известного фестиваля Russian Grill Fest (Гриль Фест Россия) зовут друзей на крупный городской праздник музыки и еды для всей семьи — ГРИЛЬФЕСТ РАДИО MAXIMUM. Мероприятие состоится 28–30 августа в бизнес-квартале «АРМА». Об этом сообщили организаторы.

Летний фестиваль объединит все необходимое для отличного отдыха за городом: музыку, угощения и развлечения на любой вкус как для детей, так и для взрослых. В центре события — шанс узнать национальные способы приготовления мяса из разных стран мира. А песни-хиты в духе радио MAXIMUM обеспечат идеальную атмосферу. Выступать на главной сцене гастрофестиваля будут: The Translators (Зе транслейторс), Bajinda behind the enemy lines (Бажинда в тылу врага), Pompeya (Помпея), Manapart (Манапарт), Cardio killer (Кардио киллер) и многие другие.

Для посетителей подготовлены квесты, розыгрыши и задания от партнеров фестиваля. Найдутся занятия и для детей — скучать не придется никому. Станция уже готовит фирменный мерч и прочие подарки, чтобы каждый гость получил приятный сюрприз. И, разумеется, все без исключения смогут забрать с собой на память снимки из тематических фотозон в стиле радиостанции.