сегодня в 18:39

В Москве увеличили нормативы финансирования школ и детских садов

В Москве приняли решение об увеличении нормативов подушевого финансирования детских садов и школ с сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, норматив на учащихся 1 — 4 классов увеличится на 3,6 тыс. рублей и составит 147,8 тыс. в год. Норматив на учащихся 5 — 9 классов вырастет на 1,7 тыс. рублей и составит 166,5 тыс.

Нормативные затраты на учащихся 10 — 11 классов возрастут на 1,7 тыс. рублей и достигнут 186,9 тыс. Увеличение произойдет за счет бюджетных средств Москвы.

Норматив на одного ребенка в дошкольном отделении вырастет до 219,6 тыс. рублей для групп полного дня. Для групп кратковременного пребывания он останется прежним — 75 тыс. рублей.

Постановление об изменении финансирования подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Оно вступит в силу с 1 сентября.

С 2020 года все учреждения дошкольного и общего образования в Москве получают финансирование из бюджета по единым подушевым нормативам. Это помогает детям достигнуть равных возможностей в получении качественного образования.