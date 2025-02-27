В Москве участились случае риновирусной инфекции

Заболеваемость респираторными инфекциями выросла на 2,9%. Оттепель способствует распространению инфекции через телесный контакт, вещи и предметы, воздушно-капельным путем.

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Риновирусная инфекция имеет небольшой инкубационный период, в котором человек распространяет патогены, не подозревая о болезни. Затем появляется сильный насморк с другими типичными симптомами ОРВИ. Острая фаза болезни длится, в среднем, неделю. Осложнением может быть бактериальная инфекция.

Соблюдайте профилактические меры. Дети раннего возраста, пожилые, ослабленные взрослые наиболее восприимчивы к инфекции, им врач может назначить профилактические препараты.

Бесполезны при риновирусе антибиотики. При нарастании симптоматики, высокой температуре от 38,5°C необходимо вызвать врача, а затем следовать его назначению.

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