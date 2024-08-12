В Москве трое молодых людей фотографировались на крыше дома с автоматами

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Прокуратура: в Москве трое хулиганов фотографировались на крыше с автоматами

В Юго-Восточном округе столицы три человека пробрались на крышу многоквартирного дома и устроили фотосессию с автоматами и пистолетами, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Донецкая. Оружие было пневматическим и страйкбольным.

Правоохранители выяснили, что молодые люди приехали к дому на машине. Некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителей правопорядка уже задержали. Их могут привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Ранее школьники угнали каршеринг и разбились на юго-западе Москвы. Один погиб, трое получили ранения.