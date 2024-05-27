В Москве третьекурсник пришел в больницу из-за вен, а оказался в армии

Baza: в Москве студента отправили на службу после похода в больницу

Студента отправили на службу после похода в поликлинику. Мать призывника заявила, что парня обманули и заставили подписать отказ от отсрочки, сообщает Baza .

В апреле 21-летний учащийся РХТУ им. Менделеева Роман обратился в районную больницу с хроническим заболеванием вен. В поликлинике ему заявили, что парень должен проходить все обследования в военкомате, так как он призывного возраста.

Роман прибыл в военкомат, 8 часов провел в очереди, а затем получил документ на подпись. Студент не вчитывался в бумагу и подписал ее. Оказалось, что в документе он подтвердил отказ от отсрочки. При этом направление на обследование по заболеванию, из-за которого он пришел, ему так и не дали.

Семья Романа обратилась в суд, районную прокуратуру Москвы и направила жалобу в военный комиссариат. В суде жалобу приняли.

Парень решил, что и дальше может спокойно ездить на учебу, однако вечером 24 мая студента задержали полицейские, зарегистрировали в отделе как уклониста и доставили в военную часть для призывников на Угрешскую.

Полицию не убедило даже то, что дело находилось в суде. Мать Романа утверждает, что с сыном ей не удается связаться. Она продолжает писать жалобы в военный комиссариат.