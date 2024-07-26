В Москве 15 тыс девятиклассников успешно прошли программу подготовки к ОГЭ

Большинство девятиклассников Москвы воспользовались программой индивидуальной поддержки при подготовке к ОГЭ, сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Выпускникам девятых классов, испытывающим проблемы с математикой и русским языком, помогла программа комплексной индивидуальной подготовки, запущенная в столице в начале прошлого учебного года.

Программа действовала в 423 школах Москвы. Ее участниками стали более 15 тыс. учащихся девятых классов. 86% из них успешно сдали ОГЭ и подготовились к продолжению обучения в старшей школе.

Школьники занимались по индивидуальным учебным планам вместе с наставниками. Кроме того, для них проводились диагностики, отслеживающие динамику освоения программы и, при необходимости, корректирующие образовательную траекторию. Курс позволил ребятам не только восполнить пробелы в знаниях, но и повысить академическую успеваемость и мотивацию к учебе.

По словам Раковой, положительные результаты программы подтверждают ее эффективность и необходимость дальнейшего развития подобных инициатив.

Она также отметила, что власти продолжат работать над созданием комфортной образовательной среды для московских школьников.