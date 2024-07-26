Количество погибших при взрыве в квартире жилого дома в Ульяновске достигло 3

Количество погибших в результате пожара после взрыва в многоэтажном жилом доме в Ульяновске увеличилось до 3. Скончалась еще одна женщина, сообщает SHOT .

В пятницу в квартире на 3 этаже в многоэтажке на улице улице Корунковой произошел взрыв. Затем начался крупный пожар. В результате взрыва погиб двухлетний ребенок.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать возгорание в многоэтажке.

По словам очевидцев, в одной из квартир на третьем этаже взорвался газовый баллон, а затем начался пожар, охвативший 3 квартиры.

Установлено, что многоквартирный дом не газифицирован.