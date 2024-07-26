«Волонтеры Подмосковья» организовали встречу активистов с бойцами СВО

Подмосковные волонтеры совместно с Молодой гвардией «Единой России» (МГЕР) провели акцию с участниками СВО «Наставник Z» в парке «Сказка» городского округа Дзержинский, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие собрало более 100 человек и было направлено на воспитание патриотизма, любви к Родине и уважения к героическим страницам истории страны.

В рамках акции 4 участника СВО рассказали активистам о личном опыте, о текущей ситуации на новых территориях, а также ответили на все интересующие вопросы. Затем военнослужащие провели мастер-класс по тактической медицине, где обучили ребят основам оказания первой доврачебной помощи в экстремальных ситуациях.

«Бойцы СВО — герои нашего времени. Встречи с ними — уникальная возможность для молодых людей услышать события войны на Донбассе из первых уст. А сами „наставники Z“ таким образом продолжают отдавать долг Родине, воспитывая подрастающее поколение, прививая им истинные ценности», — заявила координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в муниципалитете Екатерина Грязина.

Кроме того, участники акции сплели маскировочные сети, изготовили окопные свечи, сделали открытки и написали письма для российских бойцов, находящихся на линии фронта. В ближайшее время волонтеры отправят все это бойцам ВС РФ в рамках акции «Доброе дело».

Руководитель местного отделения МГЕР в Дзержинском Никита Гагарин рассказал, что рамках акции ребята изготовили тактические изделия, которые были переданы для бойцов ГРОМ «Каскад» и Донецкому госпиталю. Также в зону СВО для военнослужащих будет направлен автомобиль.

В конце мероприятия участники отправились на экскурсию в Николо-Угрешский монастырь, где смогли познакомиться с его историей и оценить красоту архитектуры.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал глава региона.