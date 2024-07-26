Продукция металлургической отрасли создает основу для комплексного развития экономики страны: она используется в военно-промышленном комплексе, автомобилестроении, в обрабатывающих отраслях и других, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

«Примечательно, что ведущие металлургические компании сегодня придерживаются принципов политики устойчивого развития: вкладываются в строительство объектов социальной инфраструктуры в городах своего присутствия, поддерживают местные сообщества и внедряют экологичные и природосберегательные технологии на производстве», — сказал эксперт.

Такие ведущие публичные металлургические компании России как «Норникель», «Северсталь», En+ Group, «Мечел», НЛМК активно внедряют актуальные практики корпоративного управления, которые создают качественно иное отношение сотрудников к производству.

«Сами же металлурги, ежедневно без устали трудясь и обеспечивая нужды армии и потребности граждан, являются одним из столпов нашей страны. Именно труд металлургов создает саму возможность появления новых мостов, железных дорог, промышленных предприятий», — добавил Бобров.

Особенно ценен вклад специалистов из новых регионов, в которых располагаются заводы, доставшиеся стране в наследие от СССР. С приходом российских властей состояние отрасли в республиках улучшилась по ряду параметров, как отмечают сами работники заводов.

«Развитие отечественной металлургии, улучшение условий труда обычных металлургов и дальнейшая реализация целей устойчивого развития в деятельности металлургических компаний — залог развития нашей страны в долгосрочной перспективе», — обозначил политолог.