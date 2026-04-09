В Москве суд поместил в СИЗО экс-главу муниципального округа Мурманской области

Бывший глава администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области Андрей Кузнецов оказался за решеткой. Хамовнический районный суд Москвы вынес соответствующее решение 8 апреля 2026 года, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции в Москве .

Кузнецов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. До этого он находился под домашним арестом, однако следователь посчитал такую меру пресечения недостаточной и обратился в суд с ходатайством об ее ужесточении.

Суд поддержал позицию следствия и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Теперь экс-чиновник будет содержаться в следственном изоляторе вплоть до 10 июня 2026 года.

Таким образом, бывший руководитель муниципального округа сменил домашний арест на заключение под стражу. Дело продолжает рассматриваться в установленном законом порядке.

