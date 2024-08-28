В Москве суд на два месяца арестовал двух сотрудников ГАИ за взятки

Московский суд арестовал двух сотрудников ГАИ по делу о взяточничестве

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и на два месяца арестовал двух сотрудников Госавтоинспекции Константина Комарова и Игоря Самохина по делу о взяточничестве, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Константина Комарова и Игоря Самохина арестовали до 27 октября включительно. Обоих сотрудников ГАИ обвиняют в преступлении, предусмотренных п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Предварительно установлено, что Комаров и Самохин взяли деньги у гражданина за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На время расследования их отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В случае, если сторона обвинения докажет их вину, а суд признает виновными — их уволят из ГАИ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.