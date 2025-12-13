В Москве суд избрал меру пресечения бьюти-блогерам по делу о клевете

Дорогомиловский районный суд определил меру пресечения в виде ограничений определенной деятельности для четы Арси и Алекса Целесте, ранее известных как Алексей и Алена Фроловы, которых обвиняют в клевете, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Пара ведет блог, посвященный вопросам красоты и макияжа, публикует обзоры косметических средств и предлагает своим подписчикам персональные бьюти-боксы. В Instagram* Арси Целесте имеет аудиторию более 70 тысяч человек, а ее Telegram-канал насчитывает 19 тысяч подписчиков.

В апреле агентство ТАСС сообщало о том, что Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск от бренда «Космомедика» с требованием взыскать с блогеров 5 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб деловой репутации. Претензии возникли из-за видеоматериалов, где Целесте утверждали, что продукция компании опасна и содержит токсичные консерванты, способные стимулировать развитие злокачественных опухолей.

Помимо этого, представители «Космомедики» заявили о намерении требовать по 20 тысяч рублей за каждый день судебного разбирательства. Юрист компании Марина Дубровская заявила, что «Космомедика» намерена бороться с клеветой, обращаться в суд и, возможно, стать первым российским косметическим брендом, который готов отстаивать свои права всеми законными способами.

Как следует из данных арбитражного суда, Алекс Целесте находится в процессе банкротства, а его индивидуальное предпринимательство и ИП его супруги были закрыты ранее.

Арси Целесте отвергает все обвинения и заверяет, что данные, опубликованные ТАСС, не соответствуют реальному положению дел. Блогер также заявила о своей решимости защищать свои права в суде.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.