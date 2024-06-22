В Москве суд арестовал основателя «школы хакеров» за публикацию фейков о ВС РФ

Преображенский районный суд Москвы на два месяца арестовал Илью Васильева, которого обвиняют в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России в соцсетях с открытым доступом для неограниченного круга лиц, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Предварительно установлено, что Васильев опубликовал ложную информацию на своей странице в Facebook*. В отношении него возбудили дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение «фейков» про армию по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти).

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об аресте мужчины до 20 августа 2024 года.

По данным адвоката Оскара Черджиева, уголовное дело возбудили после того, как обнаружили в изъятой еще год назад электронной технике Васильева два поста, написанных на английском языке.

Илья Васильев является основателем «школы хакеров», более известен под ником Арви Хэккер. В мае 2023 года его уже штрафовали на 40 тыс. рублей за распространение фейков о российской армии через «ВКонтакте».

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.