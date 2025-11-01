В Москве стартует чемпионат «Абилимпикс»

В большой команде Подмосковья насчитывается более 60 человек.

Помимо этого, на чемпионат приехали работать волонтерами студентки педагогического факультета ГСГУ, воспитанницы центра добровольчества «Абилимпикс» Московской области, как сообщает пресс-служба вуза.

Среди победителей и призеров – студенты ГСГУ и его филиала, Зарайского педагогического колледжа.

Медали вузу и Подмосковью принесли:

Сергей Николаевич Дергачев (преподаватель колледжа) — золото в компетенции «Учитель начальных классов» (специалисты). Наставник — Г. Ю. Городничева.

Анастасия Дмитриева (второкурсница ПФ) — серебро в компетенции «Учитель начальных классов» (студенты). Наставник В. В. Комарова).

«Впечатления от чемпионата самые положительными, несмотря на эмоциональную усталость. Моими соперниками были ребята из Москвы, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Якутии — замечательные ребята, которые также, как и я, любят свое дело. Самым сложным оказалось уложиться в строгие временные рамки: за полтора часа разработать технологическую карту, подготовить конспект, карточки и презентацию. Кстати, у меня уже есть одна медаль нацчемпионата — золотая. Выиграла ее, когда училась в Зарайском колледже», — сказала Анастасия Дмитриева.

Александра Коренская (магистрантка ФФ), которая взяла бронзу в компетенции «Исполнительском мастерстве (вокал)» (наставник — И. А. Хотенцева), поделилась своими впечатлениями от чемпионата.

«Мне нравится нести красоту русской культуры через песню, — говорит Александра Коренская. — Музыка для меня — это больше, чем увлечение. Это возможность поделиться частичкой своего тепла, показать, насколько богата и многогранна наша традиция. На сцене я исполнила уникальную белгородскую скороговорку „Ай, Наташа, ты, Наташа!“ Было приятно слышать похвалу от главного эксперта компетенции — певицы Дианы Гурцкой», — подчеркнула она.

Финал «Абилимпикса» принимал учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр» в Москве. Знания и навыки участников оценивали не только эксперты, но и работодатели.