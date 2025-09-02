В Москве создали систему анонимного отслеживания передвижений сотрудников
Фото - © Анатолий Матвейчук / Фотобанк Лори
Резидент столичного кластера «Ломоносов» — BPA Technologies — разработал и представил новую систему, которую можно использовать для мониторинга перемещения людей и объектов без технологий биометрии, пишет газета «Известия».
Новая технология основана на принципе визуального мечения. На одежду или оборудование наносят особый состав, который невидим для человека, но может быть легко считан спецоборудованием. Разработчики системы гарантируют безопасность и долговечность состава.
Камеры регистрируют сделанные метки, передавая сведения в аналитический модуль, в котором алгоритмы машинной обработки данных создают профиль перемещений в реальном времени. При этом данная система сохраняет высокую точность работы даже при слабом освещении или большом скоплении объектов.
«Она позволяет решать широкий спектр задач: от анализа покупательского поведения и оптимизации обслуживания в ритейле до мониторинга техники и логистических процессов на складах и в промышленности», — подчеркнул технический директор BPA Technologies Вадим Медяника.
Он добавил, что универсальность и анонимность разработанной системы делают ее применимой там, где использование биометрии невозможно или нежелательно.
Так, с помощью меток можно в транспорте управлять пассажиропотоками и повышать безопасность, а в офисах ― рационально использовать рабочие пространства и автоматизировать клининг.