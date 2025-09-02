В Москве создали систему анонимного отслеживания передвижений сотрудников

Резидент столичного кластера «Ломоносов» — BPA Technologies — разработал и представил новую систему, которую можно использовать для мониторинга перемещения людей и объектов без технологий биометрии, пишет газета «Известия» .

Новая технология основана на принципе визуального мечения. На одежду или оборудование наносят особый состав, который невидим для человека, но может быть легко считан спецоборудованием. Разработчики системы гарантируют безопасность и долговечность состава.

Камеры регистрируют сделанные метки, передавая сведения в аналитический модуль, в котором алгоритмы машинной обработки данных создают профиль перемещений в реальном времени. При этом данная система сохраняет высокую точность работы даже при слабом освещении или большом скоплении объектов.

«Она позволяет решать широкий спектр задач: от анализа покупательского поведения и оптимизации обслуживания в ритейле до мониторинга техники и логистических процессов на складах и в промышленности», — подчеркнул технический директор BPA Technologies Вадим Медяника.

Он добавил, что универсальность и анонимность разработанной системы делают ее применимой там, где использование биометрии невозможно или нежелательно.

Так, с помощью меток можно в транспорте управлять пассажиропотоками и повышать безопасность, а в офисах ― рационально использовать рабочие пространства и автоматизировать клининг.