В Москве состоялся экстремальный парашютный прыжок ко Дню России

Спортсмен прыгнул с парашютом с 338-метровой высоты башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити».

Акция спортсмена посвящена Дню России и прошла в поддержку Международного фестиваля молодежи 2026 года, реализуемого в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», и вошла в историю как первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России.

«Для меня каждый прыжок — это возможность выйти за пределы привычного и доказать, что невозможное становится возможным, если верить в свою цель и упорно к ней идти. Именно такие качества, как смелость, трудолюбие, дисциплина, взаимная поддержка и умение работать в команде, всегда отличали нашу страну и ее людей. Этот прыжок мы посвятили Дню России — празднику страны, которая всегда славилась сильными, смелыми и целеустремленными людьми. Уверен, что именно вера в общую цель, взаимная поддержка, трудолюбие и командный дух помогают нам достигать самых амбициозных результатов и устанавливать мировые рекорды. Только благодаря единству, доверию друг к другу и пониманию, что мы — одна команда, возможно совершать то, что кажется невозможным. Мне также близка философия Международного фестиваля молодежи и его девиз — „Следуй за мечтой“. Молодежь во всем мире объединяет стремление развиваться, открывать новые горизонты и менять мир вокруг себя. Надеюсь, что этот проект вдохновит молодых людей не бояться ставить перед собой амбициозные задачи и двигаться вперед», — отметил многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов из Подмосковья.

Выбор локации не случаен. Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, которая горит днем и леденеет ночью. Этот космический контраст стал метафорой подготовки к рекорду: в ней соединились огонь смелости и холод инженерного расчета.

Подготовка к прыжку длилась две недели. Спортсмен провел серию тренировок в небе: прыгал из самолетов и с воздушного шара, изучал аэрологию, тестировал парашютное оборудование и специальный костюм — трексьют. Главным вызовом стала архитектура башни.

В 4:15 на высотной отметке 338,8 м Сергей Бойцов развернул российский триколор, а в 4:30, активировав цветной дым, совершил прыжок вниз. Свободное падение длилось до критической отметки в 100 м (уровень 22-го этажа из 75 надземных), где над самой землей спортсмен раскрыл купол, также выполненный в цветах государственного флага. Из-за строгих мер безопасности наблюдателей на площадку не допустили. Первым, кто поздравил рекордсмена после приземления, оказался сотрудник ДПС, обеспечивавший порядок: он крепко пожал спортсмену руку со словами: «Поздравляю, красава, брат!».

Прыжок подмосковного спортсмена с «Меркурия» стал знаковым этапом. Космическое название башни — прямой намек на новые высоты. В планах Сергея Бойцова — прыжок на границе космоса. Он намерен установить мировой рекорд по самому высокому прыжку с теплового аэростата с высоты 11–12 км, также приурочив это достижение к Международному фестивалю молодежи.