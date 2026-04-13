В Москве состоится второй конгресс «Точки роста в бизнесе»

В гостинице «Four Seasons Hotel Moscow» 15 апреля запланировано проведение второго делового конгресса под названием «Точки роста в бизнесе». Это мероприятие объединит предпринимателей, ведущих топ-менеджеров и профильных экспертов, представляющих более 30 различных сфер деятельности из всех регионов России. В прошлом году участниками конгресса стали свыше 800 человек, сообщили организаторы.

Деловая программа будет сфокусирована на вопросах грамотного устойчивого развития бизнеса на ближайшую перспективу от 3 до 5 лет. Ключевыми темами для обсуждения станут поиск альтернативных источников дохода, цифровая трансформация и внедрение технологий, обновление бизнес-моделей, а также современные подходы к управлению, которые напрямую влияют на конкурентоспособность компаний.

«Просто выживать недостаточно, бизнес должен расти и развиваться даже в условиях нестабильного рынка. Сегодня ключевая задача — это научиться выстраивать устойчивые модели, которые позволяют адаптироваться к изменениям и формировать конкурентные преимущества. Программа конгресса поможет участникам увидеть такие решения и применить их в своей практике», — подчеркнула соорганизатор конгресса, основатель сети салонов красоты «Sun&City», член Попечительского совета БФ «Жизнь как чудо» Юлианна Винер.

Организаторы подготовили насыщенную деловую программу, включив в нее разные форматы: пленарное заседание, несколько панельных дискуссий, публичные беседы (паблик-токи), отдельные выступления спикеров, а также интерактивные активности — менторскую гостиную, экспресс-коучинг, деловую игру и структурированный нетворкинг.

«Сегодня деловое сообщество во многом фрагментировано, и конгресс становится площадкой для выстраивания новых деловых связей. Мы создаем среду, где предприниматели могут находить партнеров и запускать совместные проекты. Именно такие взаимодействия становятся драйвером роста для бизнеса», — подчеркнула соорганизатор конгресса, директор по развитию бизнеса «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович.

Отдельный акцент сделан на основных факторах, стимулирующих рост современного бизнеса: использование технологий искусственного интеллекта, поиск свежих моделей монетизации, прокачка лидерских качеств, грамотное управление изменениями, а также налаживание взаимодействия между бизнесом, государством и некоммерческими организациями.

Главным хедлайнером мероприятия выступит Эррол Маск — известный международный специалист в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций, исследователь космоса и ядерных технологий, а также предприниматель. В своей речи он планирует рассказать об открытии космического Маск-института, о программе переселения семей фермеров из Южной Африки в Россию и о будущем солнечной энергетики.

«Экологические, социальные и управленческие практики становятся ключевыми инструментами для современных компаний, играя решающую роль в их устойчивом развитии. Эти подходы помогают не только укреплять репутацию, но и оптимизировать расходы, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности на рынке. На предстоящем конгрессе мы обсудим, как интегрировать эти практики в стратегию развития бизнеса», — пояснила соорганизатор конгресса, основатель Клуба Устойчивого Развития Сколково, учредитель АНО «Национальная лаборатория социального воздействия», член Попечительского совета БФ «Жизнь как чудо» Алина Ковалева.

В рамках конгресса выступят эксперты из совершенно разных отраслей, которые представят реальные практические кейсы и эффективные управленческие решения. В числе приглашенных спикеров:

Сергей Горьков, председатель Российско-Эмиратского делового совета, член правления АО «Росгео»;

Наталья Бехтерева, психиатр, председатель Этического комитета Российской психотерапевтической ассоциации, продолжатель династии исследователей мозга Бехтеревых в пятом поколении;

Алла Сигалова, хореограф, режиссер, актриса и педагог;

Александр Энберт, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, президент лиги любительского фигурного катания «Наш спорт»;

Антон Винер, ресторатор, бизнесмен, сооснователь и совладелец девелоперской компании «Группа Родина», визионер;

Дмитрий Гриц, эксперт по построению бизнес-партнерств, основатель консалтинговой компании «MOST PARTNERS», основатель и управляющий партнер Адвокатского бюро «Гриц и партнеры»;

Гор Нахапетян, ресторатор, предприниматель, инвестор, консультант по стратегии, лидерству и корпоративной культуре, сооснователь Sensemakers и благотворительного фонда «Друзья»;

Ольга Романова, основатель бренда «Romanovamakeup»;

Леонид Овруцкий, певец, композитор и продюсер;

Ольга Пивень, сооснователь форума «Цифровая индустрия промышленной России»;

Михаил Воробьев, предприниматель, сооснователь холдинга (Дом.ru) и платформы медицинских услуг на дому «Lifetime Health» (Индия);

Ирина Акопян, заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «А7»;

Сергей Калугин, генеральный директор Novabiom;

Дмитрий Медников, управляющий директор АО «Русская Медиагруппа»;

Анастасия Черепанова, директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо»;

Анатолий Сморгонский, директор департамента по развитию технологий, сервиса такси и перевозок в РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ);

Дмитрий Марков, генеральный директор ООО «ВижнЛабс»;

Максим Синяков, директор по трансформации бигдата в ПАО «МТС» и другие.

Часть вырученных средств от продажи билетов будет перечислена в благотворительный фонд «Жизнь как чудо», который занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями печени.

Организаторами конгресса выступают Юлианна Винер, Екатерина Касперович и Алина Ковалева.

Генеральным информационным партнером мероприятия является «Русская Медиагруппа», а стратегическим медиапартнером — медиахолдинг МАЕР.

Получить более подробную информацию о конгрессе и приобрести билеты можно на официальном сайте: tochki-rosta.com. Следить за ходом подготовки и событиями в реальном времени также можно в Telegram-канале мероприятия.

Конгресс «Точки роста в бизнесе» представляет собой платформу для обмена знаниями, практическими инструментами и успешными кейсами, которые необходимы для выстраивания эффективного бизнеса. Мероприятие проводится в Москве уже во второй раз. Его основная цель — предоставить участникам действенные инструменты для формирования единой стратегии управления и развития компании, что позволяет укрепить рыночные позиции и обеспечить стабильный рост.