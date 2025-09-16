В Москве снова зафиксирована активность клещей

Клещи в Москве переживают новый пик активности. Жителям посоветовали соблюдать меры предосторожности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Летом клещи были вялыми из-за зноя, но благодаря осенней прохладе они вновь активизировались. Подходящая температура и высокая влажность создали для этих паукообразных наиболее комфортные условия.

Новый пик активности, который называется «второй волной», может продлиться с конца августа до ноября. С приходом первых устойчивых заморозков клещи отправятся в спячку.

В связи с активизацией клещей горожанам порекомендовали выбирать правильную одежду для прогулок. У нее должны быть длинные рукава и плотно прилегающие манжеты. Штаны нужно заправлять в высокую обувь. После отдыха на природе нужно внимательно осматривать одежду и открытые участки тела.

Ранее 35-летняя женщина из Александрово-Заводского района Забайкалья заболела клещевым энцефалитом после присасывания клеща. Ее парализовало.