В Москве школьники смогут посмотреть результаты профтестирования в «МЭШ»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что у столичных девятиклассников появилась возможность самостоятельно смотреть результаты профтестирования в «Московской электронной школе» (МЭШ).

Теперь школьники могут сами открыть сервис «Портфолио учащегося» и посмотреть рекомендации карьерных наставников центра «Профессия будущего» по выбору специальности, которая может стать делом всей жизни.

«Москва предлагает разнообразные возможности для учебы и развития, в том числе в учреждениях среднего профессионального образования. Девятиклассникам, которые желают поступить в колледжи, оказывают всестороннюю помощь в выборе отраслей, специальностей и места обучения. Программа профориентации, запущенная в ноябре прошлого года, показала большой интерес старшеклассников к колледжам. Школьники проходили бесплатное тестирование, определяли свои сильные стороны, сферы интересов и подбирали специальность с помощью удобной функцией МЭШ», — сказала Ракова.

Она отметила, что посмотреть результаты профтестирования могут как сами дети, так и их родители. Полученная информация поможет школьникам точнее определиться с профессией и выбрать образовательное учреждение для дальнейшей учебы. Подать документы в тот или иной колледж в российской столице можно до 15 августа.

Делиться материалами портфолио можно с помощью ссылки на документ или QR-кода и в виде PDF-файла. Новинка доступна как на официальном сайте school.mos.ru, так и в мобильном приложении «Дневник МЭШ».