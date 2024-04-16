В Москве растут возможности для дополнительного образования школьников

Школьные театры в Москве будут активно развиваться в ближайшие 5 лет

В Москве безграничные возможности для дополнительного образования. В ближайшие пять лет активно будут развиваться школьные театры. Масштабнее станут киберспортивные состязания и фестивали спорта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге .

В рамках проекта «Театральное закулисье» учащиеся могут ходить на экскурсии в театры и знакомиться с миром искусства изнутри. Школьники имеют возможность показать свои лучшие спектакли на фестивале школьных театров «Живая сцена».

Планируется, что к 2030 году в мероприятиях театральной направленности будут принимать участие более 70 тыс. человек. Что касается киберспортивных состязаний и фестивалей школьного спорта, количество их участников к 2030 году составит более 400 тыс. человек.

Еще одна важная направленность — историческое просвещение. Более миллиона школьников к 2030 году примут участие в туристско-краеведческих мероприятиях. Основные проекты — фестиваль «Школьный музей Победы» и конкурс «По пути великих открытий».

Ранее в сервисе «Московская электронная школа» появилась функция, с помощью которой можно записать ребенка на кружки и секции. Самостоятельно пользоваться ей могут не только родители, но и ученики старше 14 лет.