Бывшего агента американской спецслужбы осудили за попытку сотрудничества с РФ

Экс-сотрудника нацбезопасности США осудили за попытку сотрудничества с РФ

Экс-сотрудника нацбезопасности США осудили на 21 год тюрьмы якобы за попытку сотрудничества с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минюст.

Джаре Себастьян Далк обвинялся в попытке передать секретные данные якобы российской стороне, которую на самом деле представлял сотрудник ФБР под прикрытием.

Подсудимый признался, что пытался передать выдержки из трех секретных документов за 85 тыс. долларов и намеревался выдавать секреты на постоянной основе.

В ФБР уже назвали приговор «суровым предупреждением всем предателям», указано в сообщении.