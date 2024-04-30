Молдавские суды отменяют протоколы за запрещенное в стране ношение георгиевских лент, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Национального координационного комитета «Победа» Алексея Петровича.

В понедельник руководитель молдавской полиции Молдавии Виорел Чернэуцану призвал жителей республики отказаться от георгиевских лент 9 Мая. По его словам, силовики будут штрафовать на законных основаниях за ношение «символа агрессии».

«Судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение гвардейской/георгиевской ленты, а Чернэуцану с упорством умалишенного продолжает грозить штрафами», — написал Петрович в своем Telegram-канале, отметив, что наказания за ношение ленты в стране ни разу не применялось.

В апреле прошлого года в Молдавии вступил в силу запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z.