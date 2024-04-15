Москвичи могут записать детей на кружки и секции с помощью МЭШ

В сервисе «Московская электронная школа» появилась функция, с помощью которой можно записать ребенка на кружки и секции. Самостоятельно пользоваться ей могут не только родители, но и ученики старше 14 лет, сообщается на сайте мэра столицы.

Использование функции упрощают фильтры. Секции распределены по направлениям, образовательным организациям, районам, возрасту учащегося, уровню программы и форме обучения. Сервис «Кружки» находится в разделе «Школа» в вэб-версии и мобильном приложении «Дневник «МЭШ».

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что раньше эта функция была доступна только на портале mos.ru. По ее словам, в столице созданы все условия для эффективного развития детей. Занятия проводятся по традиционным дисциплинам — изучение иностранных языков, живопись, робототехника, программирование, театральное искусство. Есть и нестандартные, например, ювелирное дело, аквариумистика, сити-фермерство, палеонтология и археология.

«Чтобы записать ребенка на дополнительные занятия, родителям нет необходимости лично посещать образовательные организации, теперь это можно сделать в новом сервисе «Кружки» электронного дневника МЭШ. Это упрощает саму процедуру записи и экономит время родителей и учащихся», — заявила Ракова.

Сервис самостоятельно формирует список дополнительных занятий, которые подходят ребенку. Пользователи могут найти кружки по названию и номеру. В каждой карточке есть адрес, расписание, номер телефона, контактное лицо и формат проведения. Подать заявку и подписать договор на обучение можно в электронном виде. Перед заполнением нужно удостовериться, что данные в системе заполнены верно.

Школьники от 14 лет могут записаться на бесплатные кружки. Платные занятия попадают в «Избранное» и отображаются в аккаунте родителя. Для подписания договора детям от 14 лет нужно лично посетить организацию.