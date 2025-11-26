В Москве провели пленарное заседание семинара-совещания «Российское казачество»

Актуальные задачи взаимодействия органов госвласти с российским казачеством обсудили в Москве на пленарном заседании V Всероссийского семинара-совещания «Российское казачество», сообщает пресс-служба ФАДН России в Telegram-канале .

Мероприятие проводится ежегодно. Оно направлено на повышение эффективности реализации госполитики в отношении российского казачества.

Глава ФАДН Игорь Баринов во время своего выступления отметил, что в России в последние годы стали по-другому относиться к казачеству. Казаки в первую очередь стали ассоциироваться с защитой страны, для которой ценности долга, товарищества и традиций имеют реальное, живое содержание.

Он также рассказал, что казаки участвуют в молодежных акциях и мероприятиях по межнациональным отношениям. Данный опыт работы помогает укреплять гражданскую идентичность и патриотическое воспитание молодежи.

Баринов напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил объявить 2026 год Годом единства народов России. ФАДН будет ориентироваться на это в рамках работы в данной сфере.

В программе семинара-совещания предусмотрены заседание постоянной комиссии по развитию госполитики в отношении российского казачества Совета при президенте РФ по делам казачества и работа двух тематических секций.

