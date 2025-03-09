В Москве прошла церемония награждения лауреатов второй всероссийской премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ»

В Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил прошла торжественная церемония вручения второй всероссийской премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ». Организаторами премии является Главное командование ВКС, Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил, Комитет Семей Воинов Отечества и ООО «СПК „МЕГАПИР“.

Всероссийская премия «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ» создана для того, чтобы подчеркнуть значимость женщин, которые своим трудом, добротой и инициативами помогают укреплять тыл нашей страны. Это уникальная возможность для военнослужащих, членов женсоветов и общественных организаций получить заслуженное признание за свою деятельность.

В этом году лауреатом премии стали 14 женщин, которые представляют Москву и Санкт-Петербург, Ярославскую, Самарскую, Тверскую, Астраханскую, Московскую, Саратовскую области.

Лауреатами премии стали в номинациях:

«Духовно-психологическая поддержка» — Виноградова Елена Михайловна (г. Ярославль);

«Память сердца» — Речман Наталья Николаевна (г.Саратов);

«Патриотическое воспитание» — Дороничева Екатерина Алексеевна (г. Санкт-Петербург);

«Культура на службе Отечества» — Макеева Анастасия Васильевна (г. Москва);

«Ради мира на Земле» — Грушевская Вера Константиновна (г. Ногинск);

«Вместе — мы сила!» — Колотовкина Екатерина Игоревна (г. Самара);

«Милосердие ради жизни» — Зуева Ксения Владимировна (г. Сызрань);

«Волонтерская инициатива» — Колышкова Надежда Алексеевна (г. Тверь);

«Крепкий тыл» — Русинова Юлия Васильевна (г. Ахтубинск);

«В объективе СВОи» — Костякова Ирина Викторовна (г. Клин);

«Вместе к Победе!» — Соколова Ирина Викторовна (г. Москва);

«За СВОих!» — Просекова Наталья Геннадьевна (г. Москва);

«Музыка во имя Победы!» — Осипова Анна Владимировна (Юта) (г. Москва);

«Сила в праVде!» — Михайловская Анастасия Леонидовна.

Участие в награждении традиционно принимали видные государственные и общественные деятели, представители культуры, искусства и медиа. Среди них:

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе, генерал-майор Романов Игорь Леонидович;

Герой РФ полковник Демьяненко Сергей Иванович;

Герой РФ подполковник Карамышев Александр Викторович;

Герой РФ Начальник Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Головин Владислав Николаевич;

Герой РФ, летчик-космонавт РФ, полковник ВВС Токарев Валерий Иванович

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Захарова Мария Владимировна;

Народный артист РФ, художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Московский джазовый оркестр п/у Игоря Бутмана» Бутман Игорь Михайлович;

Народный артист РФ, депутат Государственной Думы РФ Певцов Дмитрий Анатольевич;

Народный художник РФ Орлов Юрий Александрович;

Заслуженный артист РФ, депутат Государственной Думы РФ Майданов Денис Васильевич;

Заместитель главного редактора Информационное агентство «ТАСС» Цицинов Андрей Юрьевич;

Корреспондент службы информации «Телекомпания НТВ» Ивлиев Алексей Славиевич;

Олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира и Европы, 8-кратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России Чичерова Анна Владимировна;

Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы, чемпион России, заслуженный мастер спорта России, капитан ВСРФ Черемисинов Алексей Борисович;

Руководитель Автономного некоммерческого объединения «Комитет семей воинов Отечества, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека БелеховаЮлия Александровна;

Председатель Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса ВС «МЕГАПИР», член Общественной палаты РФ Каньшин Александр Николаевич;

Заместитель генерального директора компании «Эстель» Яковлев Роман Анатольевич;

Настоятель Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами — главного Храма Воздушно-космических сил — протоиерей Константин Татаринцев;

Председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, генерал-майор Байкин Владимир Андреевич.

Большой неожиданностью для всех собравшихся стало видеоприветствие в начале церемонии. Ко всем организаторам и участникам премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ» с Международной космической станции обратился экипаж МКС — российские космонавты Роскосмоса Алексей Овечкин, Иван Вагнер и Алексей Горбунов. Они пожелал успехов лауреатам, сил в их благородном деле, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

В концертной программе творческие номера всем собравшимся представили:

Народный артист РФ, художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Московский джазовый оркестр п/у Игоря Бутмана» Бутман Игорь Михайлович;

Народный артист РФ, депутат Государственной Думы РФ, актер театра и кино Певцов Дмитрий Анатольевич;

Заслуженный артист РФ, депутат Государственной Думы РФ, автор-исполнитель Майданов Денис Васильевич;

Заслуженная артистка РФ, автор-исполнитель Осипова Анна Владимировна (Юта);

Поэт, композитор, журналист, ведущий телеканала «СПАС» Александр Галицкий;

Лауреаты международных и всероссийских конкурсов Анастасия Макеева, Роман Мальков;

Академический хор русской песни радио «Орфей» (худ. рук. Николай Азаров);

Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил (ВКС);

Ведущий творческий коллектив Ансамбль гусляров «Веселый перезвон» (рук. Анастасия Кубарева);

Хореографический ансамбль «Дэста» (рук.Анастасия Титова).

Были представлены номера военно-патриотической направленности. Зрители высоко оценили исполнительское мастерство артистов, награждая их каждый раз аплодисментами.

В холле гости премии с большим интересом знакомились с представленной фотовыставкой «Жена героя», посвященной женам, которые ждут своих мужчин-воинов, участников специальной военной операции. А все желающие могли принять участие в акции «Письмо солдату» и изготовлению оберегов для бойцов на СВО.