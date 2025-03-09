В Москве прошла церемония награждения лауреатов второй всероссийской премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ»
Фото - © Фото ФБУ "Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил" Минобороны России
В Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил прошла торжественная церемония вручения второй всероссийской премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ». Организаторами премии является Главное командование ВКС, Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил, Комитет Семей Воинов Отечества и ООО «СПК „МЕГАПИР“.
Всероссийская премия «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ» создана для того, чтобы подчеркнуть значимость женщин, которые своим трудом, добротой и инициативами помогают укреплять тыл нашей страны. Это уникальная возможность для военнослужащих, членов женсоветов и общественных организаций получить заслуженное признание за свою деятельность.
В этом году лауреатом премии стали 14 женщин, которые представляют Москву и Санкт-Петербург, Ярославскую, Самарскую, Тверскую, Астраханскую, Московскую, Саратовскую области.
Лауреатами премии стали в номинациях:
«Духовно-психологическая поддержка» — Виноградова Елена Михайловна (г. Ярославль);
«Память сердца» — Речман Наталья Николаевна (г.Саратов);
«Патриотическое воспитание» — Дороничева Екатерина Алексеевна (г. Санкт-Петербург);
«Культура на службе Отечества» — Макеева Анастасия Васильевна (г. Москва);
«Ради мира на Земле» — Грушевская Вера Константиновна (г. Ногинск);
«Вместе — мы сила!» — Колотовкина Екатерина Игоревна (г. Самара);
«Милосердие ради жизни» — Зуева Ксения Владимировна (г. Сызрань);
«Волонтерская инициатива» — Колышкова Надежда Алексеевна (г. Тверь);
«Крепкий тыл» — Русинова Юлия Васильевна (г. Ахтубинск);
«В объективе СВОи» — Костякова Ирина Викторовна (г. Клин);
«Вместе к Победе!» — Соколова Ирина Викторовна (г. Москва);
«За СВОих!» — Просекова Наталья Геннадьевна (г. Москва);
«Музыка во имя Победы!» — Осипова Анна Владимировна (Юта) (г. Москва);
«Сила в праVде!» — Михайловская Анастасия Леонидовна.
Участие в награждении традиционно принимали видные государственные и общественные деятели, представители культуры, искусства и медиа. Среди них:
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе, генерал-майор Романов Игорь Леонидович;
Герой РФ полковник Демьяненко Сергей Иванович;
Герой РФ подполковник Карамышев Александр Викторович;
Герой РФ Начальник Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Головин Владислав Николаевич;
Герой РФ, летчик-космонавт РФ, полковник ВВС Токарев Валерий Иванович
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Захарова Мария Владимировна;
Народный артист РФ, художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Московский джазовый оркестр п/у Игоря Бутмана» Бутман Игорь Михайлович;
Народный артист РФ, депутат Государственной Думы РФ Певцов Дмитрий Анатольевич;
Народный художник РФ Орлов Юрий Александрович;
Заслуженный артист РФ, депутат Государственной Думы РФ Майданов Денис Васильевич;
Заместитель главного редактора Информационное агентство «ТАСС» Цицинов Андрей Юрьевич;
Корреспондент службы информации «Телекомпания НТВ» Ивлиев Алексей Славиевич;
Олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира и Европы, 8-кратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России Чичерова Анна Владимировна;
Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы, чемпион России, заслуженный мастер спорта России, капитан ВСРФ Черемисинов Алексей Борисович;
Руководитель Автономного некоммерческого объединения «Комитет семей воинов Отечества, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека БелеховаЮлия Александровна;
Председатель Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса ВС «МЕГАПИР», член Общественной палаты РФ Каньшин Александр Николаевич;
Заместитель генерального директора компании «Эстель» Яковлев Роман Анатольевич;
Настоятель Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами — главного Храма Воздушно-космических сил — протоиерей Константин Татаринцев;
Председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, генерал-майор Байкин Владимир Андреевич.
Большой неожиданностью для всех собравшихся стало видеоприветствие в начале церемонии. Ко всем организаторам и участникам премии «ЖЕНЩИНА-ПРИZVАНИЕ» с Международной космической станции обратился экипаж МКС — российские космонавты Роскосмоса Алексей Овечкин, Иван Вагнер и Алексей Горбунов. Они пожелал успехов лауреатам, сил в их благородном деле, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.
В концертной программе творческие номера всем собравшимся представили:
Народный артист РФ, художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Московский джазовый оркестр п/у Игоря Бутмана» Бутман Игорь Михайлович;
Народный артист РФ, депутат Государственной Думы РФ, актер театра и кино Певцов Дмитрий Анатольевич;
Заслуженный артист РФ, депутат Государственной Думы РФ, автор-исполнитель Майданов Денис Васильевич;
Заслуженная артистка РФ, автор-исполнитель Осипова Анна Владимировна (Юта);
Поэт, композитор, журналист, ведущий телеканала «СПАС» Александр Галицкий;
Лауреаты международных и всероссийских конкурсов Анастасия Макеева, Роман Мальков;
Академический хор русской песни радио «Орфей» (худ. рук. Николай Азаров);
Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил (ВКС);
Ведущий творческий коллектив Ансамбль гусляров «Веселый перезвон» (рук. Анастасия Кубарева);
Хореографический ансамбль «Дэста» (рук.Анастасия Титова).
Были представлены номера военно-патриотической направленности. Зрители высоко оценили исполнительское мастерство артистов, награждая их каждый раз аплодисментами.
В холле гости премии с большим интересом знакомились с представленной фотовыставкой «Жена героя», посвященной женам, которые ждут своих мужчин-воинов, участников специальной военной операции. А все желающие могли принять участие в акции «Письмо солдату» и изготовлению оберегов для бойцов на СВО.
Фото - © Фото ФБУ "Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил" Минобороны России
Фото - © Фото ФБУ "Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил" Минобороны России
Фото - © Фото ФБУ "Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил" Минобороны России