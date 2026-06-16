В Москве прошла панихида по корреспонденту NEWS.ru Никите Цицаги

В Москве на Хованском кладбище прошла панихида по корреспонденту NEWS.ru Никите Цицаги. 16 июня исполнилось два года со дня его гибели в зоне спецоперации.

Панихиду провел игумен Лука (Аксенов). Он сказал, что Цицаги увидел в человеческом горе и несправедливости тлеющую любовь и смог рассказать об этом другим.

«Гражданский мирный человек, но неравнодушный. И вот он это все видел, но вдруг он увидел другое. Кроме большой несправедливости, человеческого горя, он увидел, что эти люди могут в совершенно страшных условиях жить в любви. И эти монахи, эти мирные граждане, просто какие-то, скажем, сирые и убогие, которые к ним туда прилепились. И эти кошки, эти собаки, которые там, вокруг монастыря. Вот он это увидел, он с этим соприкоснулся, ему захотелось об этом рассказать», — отметил он.

Никита Цицаги погиб по пути к Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском Волновахского района ДНР. Он ехал снимать репортаж о жизни монахов в зоне спецоперации.

Цицаги работал в зоне боевых действий с 2022 года. Ему было 29 лет. Корреспондент готовил материалы о добровольцах бригады «Пятнашка», военных врачах, священнике и атаках Вооруженных сил Украины на Донецк, Белгород и Москву.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.