В Москве прошла конференция РФ-Китай по обмену опытом в управлении водресурсами

На площадке Росводресурсов прошла научно-практическая конференция «Россия — Китай: обмен опытом научных исследований и наилучшими практиками в водной сфере». Мероприятие объединило экспертов двух стран для обсуждения актуальных вызовов и поиска эффективных решений в области управления, мониторинга и охраны водных ресурсов, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В конференции принял участие министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

«Только комплексный подход, сочетающий традиционные методы и передовые цифровые технологии, позволяет эффективно решать водохозяйственные задачи и обеспечивать экологическую безопасность», — подчеркнул министр.

Он подробно рассказал о реализации программы губернатора «100 прудов и озер», в рамках которой с 2021 года было расчищено 166 водоемов общей площадью более 810 га, а до конца года планируется расчистить еще 5 объектов. Особое внимание он уделил мерам по борьбе с незаконным водопользованием с помощью автоматического анализа данных.

Виталий Мосин также обозначил серьезные вызовы, такие как загрязнение воды из-за неэффективной работы очистных сооружений, и рассказал о путях их решения при помощи модернизации.

В качестве одного из высокотехнологичных решений министр представил систему паводковой сигнализации, которая обеспечивает автономный мониторинг в режиме 24/7 и позволяет оперативно реагировать на угрозы подтопления.

Китайская делегация, в свою очередь, поделилась своим комплексным подходом к управлению водными ресурсами в бассейне реки Хуанхэ. Основой одного из докладов стала концепция «Четыре вида воды — четыре направления», направленная на усиление унифицированного планирования водных ресурсов в бассейне. Ключевыми элементами представленной стратегии являются:

многомерное планирование для поддержки единого управления водными ресурсами;

цифровизация и внедрение интеллектуальных технологий для помощи в едином регулировании водных ресурсов;

совместное использование административных и рыночных механизмов для продвижения единой системы управления.

Конференция стала важной площадкой для укрепления профессионального диалога между Россией и Китаем. Участники сошлись во мнении, что обмен лучшими практиками и научными разработками открывает новые возможности для совершенствования государственной политики в водной сфере и способствует решению общих экологических задач.

