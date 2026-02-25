В Москве прошел круглый стол по цифровой трансформации бизнеса

Ключевой темой встречи стали вопросы внедрения искусственного интеллекта и гибких методологий управления в компаниях. Мероприятие собрало представителей бизнеса двух стран, а также экспертов Сбера. Участники сосредоточились на практических аспектах цифровой трансформации: от анализа реальных бизнес-кейсов до поиска инструментов повышения эффективности процессов.

«Современный бизнес все чаще сталкивается с необходимостью быстрых изменений. Наш собственный опыт трансформации наглядно демонстрирует: именно симбиоз гибкости управления и передовых технологий создает основу для долгосрочного и устойчивого роста. Мы видим свою задачу не просто в демонстрации возможностей, а в том, чтобы детально разбирать с бизнесом конкретные инструменты и кейсы, помогая интегрировать инновации в их операционные процессы», — сказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

На мероприятии обсудили опыт крупнейшей в мире agile-трансформации, которым поделилась команда Сбера, а также прикладные решения для бизнеса на базе искусственного интеллекта. Встреча позволила предпринимателям не только ознакомиться с современными технологическими решениями, но и наладить новые деловые контакты для будущих совместных проектов.

«Для нас, как для международного бизнес-сообщества, особенно важно видеть реальные примеры того, как цифровые технологии работают на практике. Этот круглый стол показал, что искусственный интеллект и agile-подходы — это не абстрактные тренды, а эффективные инструменты, которые уже сегодня помогают компаниям расти, выходить на новые рынки и выстраивать устойчивое партнерство между Россией и Турцией», — считает председатель RTIB Эрдем Аджай.