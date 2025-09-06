В Москве промоют дороги и тротуары с шампунем в рамках подготовки ко Дню города

В субботу дороги и тротуары Москвы промоют с шампунем в рамках подготовки ко Дню города. 13 и 14 сентября город будет отмечать 878-летие, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что в субботу, согласно утвержденному графику, специалисты проведут тщательную мойку всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на проезжей части, прилегающих парковках, тротуарах и дворовых территориях. Для этого будет использоваться концентрированное моющее средство.

Сначала выполняется промывка с использованием спецраствора, после чего проводится обычная мойка водой. Используемое моющее средство абсолютно безопасно, оно полностью биоразлагаемо и не содержит кислот и щелочей. В местах, недоступных для техники, работы выполняются вручную комплексными бригадами коммунальных служб.

Водителей просят не препятствовать движению колонн коммунальной техники и с пониманием отнестись к работе городских служб.

Какие развлекательные площадки и активности будут ждать москвичей и гостей столицы на День города, читайте в материале РИАМО.